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09:54, 24 мая 2025Силовые структуры

Задержан водитель микроавтобуса из-за массового ДТП в российском регионе

СК задержал водителя микроавтобуса после ДТП в Подмосковье с двумя погибшими
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости После массового ДТП в Подмосковье возбудили уголовное дело

Кадр: Телеграм-канал SHOT

Следователи задержали водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter из-за ДТП в Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержанному вменяется статья 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). На месте аварии проведен осмотр , назначены судебно-медицинские и автотехническая судебные экспертизы.

Также по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По данным следствия, водитель микроавтобуса на дороге М-12 в пределах Богородского городского округа столкнулся с автомобилями Lada Largus и Audi. В отечественной машине двое пассажиров, в том числе 9-летний ребенок, получили летальные травмы. Ранены восемь пассажиров микроавтобуса, их госпитализировали.

Момент аварии попал на видео. На кадрах можно увидеть, как микроавтобус на большой скорости врезается в стоящий впереди автомобиль.

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