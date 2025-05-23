Момент смертельного ДТП в Подмосковье попал на видео

Появилось видео с моментом смертельного ДТП на трассе М-12 в Подмосковье

Появилось видео с моментом смертельного ДТП на трассе М-12 в Подмосковье. Кадры публикует Baza.

Ролик был снят на видеорегистратор едущей в потоке машины. Видно, как микроавтобус врезается в стоящий впереди автомобиль. Водитель второй машины успел отскочить в сторону.

Судя по данным регистратора, столкновение произошло на скорости около 130 километров в час.

Авария произошла в пятницу, 23 мая, на трассе М-12 Москва — Казань. Жертвами ДТП стали ребенок и женщина, еще по меньшей мере семь человек пострадали. На место происшествия направилось большое количество бригад скорой помощи и вертолет.