Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:11, 23 мая 2025Россия

Момент смертельного ДТП в Подмосковье попал на видео

Появилось видео с моментом смертельного ДТП на трассе М-12 в Подмосковье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Появилось видео с моментом смертельного ДТП на трассе М-12 в Подмосковье. Кадры публикует Baza.

Ролик был снят на видеорегистратор едущей в потоке машины. Видно, как микроавтобус врезается в стоящий впереди автомобиль. Водитель второй машины успел отскочить в сторону.

Судя по данным регистратора, столкновение произошло на скорости около 130 километров в час.

Авария произошла в пятницу, 23 мая, на трассе М-12 МоскваКазань. Жертвами ДТП стали ребенок и женщина, еще по меньшей мере семь человек пострадали. На место происшествия направилось большое количество бригад скорой помощи и вертолет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве прогремели взрывы

    В России раскрыли приоритеты Киева в вопросах обмена

    «Краснодар» назвали самым эффективным клубом России

    Путин предложил новую тактику продажи российского оружия зарубежным партнерам

    Крупный американский банк назвал сроки и сценарии завершения СВО

    В Госдуме рассказали об ответе на удары Украины по России

    Названы способы преобразить съемную квартиру без ремонта

    Володин обратился к Зеленскому

    Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье увеличилось

    Момент смертельного ДТП в Подмосковье попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости