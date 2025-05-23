Появились подробности аварии с микроавтобусом в Подмосковье

При аварии с микроавтобусом с детьми в Подмосковье погибли ребенок и женщина

В результате аварии с перевозившим детей микроавтобусом в Подмосковье погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, жертвами ДТП стали ребенок и женщина, еще по меньшей мере семь человек пострадали. На место происшествия направляется большое количество бригад скорой помощи и вертолет, говорится в публикации.

Авария произошла в пятницу, 23 мая, на трассе М-12 Москва — Казань. По предварительным данным, микроавтобус столкнулся с двумя легковушками.

До этого в Свердловской области водитель грузовика сбил мать с четырехлетней дочерью. Ребенка спасти не удалось.