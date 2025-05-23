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21:52, 23 мая 2025Россия

Появились подробности аварии с микроавтобусом в Подмосковье

При аварии с микроавтобусом с детьми в Подмосковье погибли ребенок и женщина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В результате аварии с перевозившим детей микроавтобусом в Подмосковье погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, жертвами ДТП стали ребенок и женщина, еще по меньшей мере семь человек пострадали. На место происшествия направляется большое количество бригад скорой помощи и вертолет, говорится в публикации.

Авария произошла в пятницу, 23 мая, на трассе М-12 МоскваКазань. По предварительным данным, микроавтобус столкнулся с двумя легковушками.

До этого в Свердловской области водитель грузовика сбил мать с четырехлетней дочерью. Ребенка спасти не удалось.

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