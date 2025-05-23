В Подмосковье микроавтобус с детьми попал в аварию

В Подмосковье микроавтобус с детьми попал в аварию, есть пострадавшие

В Подмосковье микроавтобус с детьми попал в аварию и перевернулся. Об этом сообщает Baza.

ДТП произошло на трассе М-12 Москва — Казань. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Несколько человек пострадали, среди них есть дети.

На дороге образовалась пробка, сейчас сквозь нее к месту ЧП пытаются проехать несколько карет скорой помощи.

19 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщину с двухлетним ребенком увезли в больницу после ДТП на Богатырском проспекте. Водитель автобуса ЛиАЗ, поворачивая направо по разрешающему сигналу светофора, не пропустил горожанку с коляской, которая тоже шла через дорогу на свой зеленый.