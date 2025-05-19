Россиянку с двухлетним ребенком увезли в больницу после ДТП

В Петербурге женщину с двухлетним ребенком увезли в больницу после ДТП

В Санкт-Петербурге женщину с двухлетним ребенком увезли в больницу после ДТП на Богатырском проспекте. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, водитель автобуса ЛиАЗ, поворачивая направо по разрешающему сигналу светофора, не пропустил горожанку с коляской, которая тоже шла через дорогу на свой зеленый. ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы.

Женщина в результате не пострадала. Двухлетний ребенок видимых травм не получил, тем не менее его отправили в больницу для осмотра.

До этого сообщалось, что в Уссурийске водитель фуры сбил школьника и провез его под капотом еще несколько метров.

Спасти ребенка медики не смогли.