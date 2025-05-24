Появились кадры прилетов 20 БПЛА по заводу «Антонов» в Киеве

Атака дронов по заводу «Антонов» в Киеве попала на видео

Утром 24 мая появились кадры двадцати прилетов БПЛА по заводу «Антонов» в Киеве. Их опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

По данным «Российской газеты», атаку дронов снял на телефон дежуривший в ночь на субботу охранник.

Часть взрывов произошла в непосредственной близости от места съемки.

Завод «Антонов» занимается выпуском беспилотников. На видео видно, что удары беспилотников пришлись по многим локациям на его площадке. Результатом прилетов стали крупные пожары

Ранее Зеленский назвал минувшую ночь в Киеве сложной. По его словам, на страну была совершена атака 250 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 14 баллистических ракет.

Российский военкор Евгений Поддубный, комментируя ситуацию, пояснил, что целями комбинированного удара были предприятия ВПК, склады с оружием и места стоянки боевой техники ВСУ.