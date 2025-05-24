Зеленский прокомментировал комбинированный удар по Украине фразой «сложная ночь»

Зеленский заявил, что Украину ночью атаковали 250 БПЛА и 14 баллистических ракет

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал комбинированный удар по территории республики фразой «сложная ночь». В своем Telegram-канале он привел подробности атаки.

По словам политика, Украину атаковали 250 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 14 баллистических ракет. Взрывы прозвучали в Одесской, Винницкой, Сумской, Харьковской, Киевской и Днепровской областях.

В ночь с 23 на 24 мая по Украине был нанесен комбинированный удар. По словам российского военного корреспондента Евгения Поддубного, целями атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения оружия и стоянки боевой техники Вооруженных сил Украины. Известно, что под удар попал завод «Антонов», производящий беспилотники.

Одному из самых масштабных налетов с начала специальной военной операции подверглась украинская столица Киев. В городе прозвучали сотни взрывов, фиксируются пожары, также сообщается о разрушениях от работы систем противовоздушной обороны. В продолжавшейся более шести часов атаке были задействованы ударные дроны «Герань» и баллистические ракеты.

За сутки до удара военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок предрек скорый и масштабный ответ на атаки беспилотников ВСУ по территории России. Он напомнил, что с вечера 20 мая до утра 22 мая силы ПВО сбили 485 дронов, из них 63 — над Московской областью.