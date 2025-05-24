Военкор раскрыл подробности комбинированного ночного удара по Украине

Военкор Поддубный назвал одной из целей ночного удара по Украине предприятия ВПК

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный раскрыл подробности комбинированного удара по Украине. В своем Telegram-канале он сообщил, что целями для атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), места хранения оружия и стоянки боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Журналист уточнил, что в ночь с 23 на 24 мая взрывы прозвучали в Одессе, Киеве, Обухове и Борисполе, Днепропетровске, Павлограде и Запорожье.

В районе Изюма, рассказал он, удар был нанесен по резервам украинских войск, которые Киев планировал перебросить под Купянск. «Список пораженных объектов противника сегодня будет внушительный», — спрогнозировал военкор.

Ранее стало известно об ударе по заводу «Антонов» в Киеве. Известно, что это предприятие обеспечивает ВСУ беспилотниками. Там возник пожар.