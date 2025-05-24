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10:08, 24 мая 2025Бывший СССР

Военкор раскрыл подробности комбинированного ночного удара по Украине

Военкор Поддубный назвал одной из целей ночного удара по Украине предприятия ВПК
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный раскрыл подробности комбинированного удара по Украине. В своем Telegram-канале он сообщил, что целями для атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), места хранения оружия и стоянки боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Журналист уточнил, что в ночь с 23 на 24 мая взрывы прозвучали в Одессе, Киеве, Обухове и Борисполе, Днепропетровске, Павлограде и Запорожье.

В районе Изюма, рассказал он, удар был нанесен по резервам украинских войск, которые Киев планировал перебросить под Купянск. «Список пораженных объектов противника сегодня будет внушительный», — спрогнозировал военкор.

Ранее стало известно об ударе по заводу «Антонов» в Киеве. Известно, что это предприятие обеспечивает ВСУ беспилотниками. Там возник пожар.

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