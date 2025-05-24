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09:58, 24 мая 2025Бывший СССР

Стало известно об ударе по одному из ключевых заводов на Украине

Shot заявил об ударе по заводу «Антонов» в Киеве, обеспечивающему ВСУ дронами
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Появились данные об ударе по одному из ключевых заводов на Украине. Как стало известно Telegram-каналу Shot, речь идет о предприятии «Антонов» в Киеве, обеспечивающем Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами.

Как заявило издание, ночью в нескольких регионах Украины прозвучали взрывы.

Военкоры утверждали, что удары пришлись по военным объектам. Кроме того, по их сведениям, пожар возник на заводе «Антонов», входящем в структуру «Укроборонпрома».

Предположительно, также были поражены объекты ВСУ в Сумской области, Днепропетровской и Полтавской областях.

До этого власти Киева сообщили о новой тактике России при атаке 24 мая.

Еще раньше украинский блогер Анатолий Шарий рассказал, что в Киеве перестала работать система противовоздушной обороны. Он распространил несколько снятых очевидцами видео, на которых слышно, как ударные дроны атакуют цели, не встречая сопротивления.

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