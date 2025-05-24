Власти Киева сообщили о новой тактике России при ночной атаке

Власти Киева сообщили о новой тактике России при атаке 24 мая

Власти Киева заявили об применении Россией новой тактики во время ночной атаки 24 мая. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Так, глава Киевской городской военной администрации (ГВА) Тимур Ткаченко признал, что украинская столица подверглась «одной из самых массированных комбинированных атак». Он отметил, что РФ «совершенствует собственные тактики применения дронов, одновременно бьет баллистикой».

Ранее стало известно, что ночью в Киеве прозвучали сотни взрывов, фиксировались пожары, также сообщалось о разрушениях от работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Предположительно, одной из целей стал завод «Антонов».

Украинский блогер Анатолий Шарий рассказал, что в Киеве перестала работать система ПВО. Он опубликовал несколько снятых очевидцами видео, на которых слышно, как ударные дроны атакуют цели, не встречая сопротивления