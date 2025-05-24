Прилепин назвал «жуткое» число остающихся на Украине российских пленных

Прилепин заявил о 13 тысячах политзаключенных и пленных, остающихся на Украине

Многие россияне все еще остаются в плену на Украине. Их число в интервью ТАСС назвал писатель и политический деятель Захар Прилепин.

По его словам, в украинском плену продолжают содержаться гражданские лица и политические заключенные. «Жуткие цифры: еще порядка 13 тысяч политзаключенных и гражданских пленных остаются в украинском заключении», — сообщил он.

В пятницу, 23 мая, состоялся первый этап обмена пленными между Россией и Украиной. В РФ вернулись 270 военнослужащих и 120 гражданских. О проведении обмена по принципу «1000 на 1000» Москва и Киев договорились по итогам первых с 2022 года прямых переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая.