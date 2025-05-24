Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:43, 24 мая 2025Экономика

Россиянам напомнили об одном штрафе при ремонте

Эксперт Орехов: Превышение уровня шума при ремонте грозит штрафом и судом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Ремонт в квартире требует соблюдения ряда нормативных ограничений, включая допустимый уровень шума. Об этом в интервью «Газете.Ru» напомнил гендиректор компании НАТЭК и эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов.

«В дневное время [уровень шума] не должен превышать 55 децибел, в ночное — 45 децибел. Практически это означает, что шум от перфоратора, строительного миксера или бетономешалки в ночное время будет расценен как нарушение, даже если сам по себе ремонт законен», — сказал он.

Орехов привел в пример Москву, где закон о тишине предусматривает запрет на шумные работы в выходные дни и с 19:00 до 9:00, а также с 13:00 до 15:00 в будние дни. Игнорирование этих требований может привести к административной ответственности в виде штрафа до 5 тысяч рублей для физических лиц, до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 80 тысяч — для юридических лиц. Если нарушения происходят систематически, это может грозить судебным иском.

Ранее россиянам назвали способы преобразить съемную квартиру без ремонта. Проще всего, как считают эксперты — заменить фурнитуру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сотни взрывов и огненный ад». Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала СВО

    Украинским мигрантам предложили собирать киндер-сюрпризы

    На Украине забили тревогу после одного решения ЕС

    Политолог назвал представляющую угрозу США страну

    Россиянам напомнили об одном штрафе при ремонте

    Педиатр рассказал о первых признаках перегрева у ребенка

    Путин высказался о роли России на мировом рынке вооружений

    В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Появились новые детали смертельной аварии в Подмосковье

    В США сделали прогноз об исходе СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости