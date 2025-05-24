Россиянам напомнили об одном штрафе при ремонте

Эксперт Орехов: Превышение уровня шума при ремонте грозит штрафом и судом

Ремонт в квартире требует соблюдения ряда нормативных ограничений, включая допустимый уровень шума. Об этом в интервью «Газете.Ru» напомнил гендиректор компании НАТЭК и эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов.

«В дневное время [уровень шума] не должен превышать 55 децибел, в ночное — 45 децибел. Практически это означает, что шум от перфоратора, строительного миксера или бетономешалки в ночное время будет расценен как нарушение, даже если сам по себе ремонт законен», — сказал он.

Орехов привел в пример Москву, где закон о тишине предусматривает запрет на шумные работы в выходные дни и с 19:00 до 9:00, а также с 13:00 до 15:00 в будние дни. Игнорирование этих требований может привести к административной ответственности в виде штрафа до 5 тысяч рублей для физических лиц, до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 80 тысяч — для юридических лиц. Если нарушения происходят систематически, это может грозить судебным иском.

Ранее россиянам назвали способы преобразить съемную квартиру без ремонта. Проще всего, как считают эксперты — заменить фурнитуру.