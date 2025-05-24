Россиянам рассказали о повышении пенсий ряда граждан с 1 июня

Говырин: Часть страховой пенсии граждан старше 80 лет увеличится с 1 июня

Фиксированная часть страховой пенсии граждан, которым в мае исполнилось 80 лет, удвоится с 1 июня этого года. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной Думы Алексей Говырин.

«С 1 июня ряд пенсионеров в России начнет получать повышенные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством. Наиболее заметной прибавкой станет удвоение фиксированной части страховой пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет», — заявил он. Обращаться в Социальный фонд не требуется, поскольку расчеты проводятся в автоматическом порядке, указал депутат.

Говырин добавил, что аналогичная прибавка полагается инвалидам первой группы, если инвалидность была установлена в мае, для них также применяется удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии.

Ранее Говырин рассказал, что некоторые категории россиян могут получать одновременно страховую пенсию по старости и государственные соцвыплаты по инвалидности. К числу имеющих на подобную привилегию парламентарий отнес граждан, инвалидность которых наступила вследствие военной травмы.