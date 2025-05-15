Россиянам назвали условия получения двух пенсий одновременно

Депутат Говырин: Ряд россиян могут получать пенсии по старости и по инвалидности

Некоторые категории россиян могут получать одновременно страховую пенсию по старости и государственные соцвыплаты по инвалидности. Условия получения этих дотаций назвал депутат Госдумы (ГД) Алексей Говырин, его слова приводит RT.

К числу имеющих на подобную привилегию парламентарий отнес граждан, инвалидность которых наступила вследствие военной травмы. Кроме того, одновременно получать две пенсии могут россияне, которые участвовали в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах, пояснил Говырин.

Другие категории граждан, у которых есть право на получение нескольких видов соцвыплат от государства, перечислены в третьей статье федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», добавил депутат. Речь идет в том числе о людях, которые ликвидировали последствия радиационных катастроф. Он также напомнил, что размер пенсии россиянина, достигшего пенсионного возраста после инвалидности, зависит от стажа и набранного пенсионного коэффициента.

Ранее РИА Новости подсчитало, что средний размер пенсии в России в настоящее время составляет чуть более 23 тысяч рублей в месяц. На начало 2025 года на учете в системе Социального фонда числились в общей сложности 41 169 796 граждан. При этом ряд экспертов обращают внимание, что механизм индексации соцвыплат в РФ имеет один важный недостаток — изменения размера выплат не учитывают актуальную динамику инфляции в стране. При таком раскладе большую часть дохода пенсионеров «подъедают» регулярные траты на лекарства, услуги ЖКХ и продукты.