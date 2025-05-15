Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:15, 15 мая 2025Экономика

Россиянам назвали условия получения двух пенсий одновременно

Депутат Говырин: Ряд россиян могут получать пенсии по старости и по инвалидности
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Некоторые категории россиян могут получать одновременно страховую пенсию по старости и государственные соцвыплаты по инвалидности. Условия получения этих дотаций назвал депутат Госдумы (ГД) Алексей Говырин, его слова приводит RT.

К числу имеющих на подобную привилегию парламентарий отнес граждан, инвалидность которых наступила вследствие военной травмы. Кроме того, одновременно получать две пенсии могут россияне, которые участвовали в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах, пояснил Говырин.

Материалы по теме:
Доплаты к пенсии в 2025 году: на какие надбавки может рассчитывать пенсионер при индексации соцвыплат
Доплаты к пенсии в 2025 году:на какие надбавки может рассчитывать пенсионер при индексации соцвыплат
9 декабря 2024
Россиянам объяснили механизм назначения пенсии. Соцфонд назвал три условия для получения выплаты
Россиянам объяснили механизм назначения пенсии. Соцфонд назвал три условия для получения выплаты
8 апреля 2025

Другие категории граждан, у которых есть право на получение нескольких видов соцвыплат от государства, перечислены в третьей статье федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», добавил депутат. Речь идет в том числе о людях, которые ликвидировали последствия радиационных катастроф. Он также напомнил, что размер пенсии россиянина, достигшего пенсионного возраста после инвалидности, зависит от стажа и набранного пенсионного коэффициента.

Ранее РИА Новости подсчитало, что средний размер пенсии в России в настоящее время составляет чуть более 23 тысяч рублей в месяц. На начало 2025 года на учете в системе Социального фонда числились в общей сложности 41 169 796 граждан. При этом ряд экспертов обращают внимание, что механизм индексации соцвыплат в РФ имеет один важный недостаток — изменения размера выплат не учитывают актуальную динамику инфляции в стране. При таком раскладе большую часть дохода пенсионеров «подъедают» регулярные траты на лекарства, услуги ЖКХ и продукты.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли подробности о совещании Путина до отъезда делегации в Стамбул

    Иностранные туристы пробрались на Байконур ради фото ракеты и были оштрафованы

    Россиянам указали на опасные методы лечения геморроя

    Кендалл Дженнер потеряла зуб

    Рютте призвал НАТО укреплять оборону из-за российской угрозы

    Зеленский встретится с Эрдоганом

    СК возбудил дело против являющихся сторонниками запрещенных организаций подростков

    Пострадавшая от отца-насильника россиянка рассказала о реакции родственников на приговор

    На Украине появилась «аллея отказников» ВСУ с привязанными к деревьям телами

    Задержание шестерых причастных к нападению на российские школы попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости