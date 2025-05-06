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05:08, 6 мая 2025Экономика

Россиянам назвали средний размер пенсии

РИА Новости: средний размер пенсии в России составляет 23 тысячи рублей в месяц
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

По состоянию на начало текущего года средний размер пенсии в России составляет чуть более 23 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ, передает РИА Новости.

Уточняется, что по состоянию на 1 января 2025 года средний размер пенсионных выплат достиг 23 175,17 рублей в месяц.

Агентство отмечает, что численность пенсионеров на учете в системе Социального фонда составила 41 169 796 человек на начало года. Из них страховые пенсии по старости получают 33 379 424 россиянина.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что чтобы сформировать страховую пенсию по старости 60 тысяч рублей нужно иметь высокую зарплату, работать в белую и заключить долгосрочный договор пенсионных сбережений.

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