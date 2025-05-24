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12:10, 24 мая 2025Россия

Российские военные сбили над Тверской областью пять беспилотников ВСУ

Минобороны России: ПВО сбила 24 мая над Тверской областью пять беспилотников ВСУ
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Силы российской противовоздушной обороны утром 24 мая сбили над Тверской областью пять беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, дежурные средства ПВО уничтожили украинские БПЛА самолетного типа с 8:30 до 9:30 по московскому времени.

В Telegram-канале областного правительства указали, что первые два беспилотника военные сбили в Бологовском районе, а пострадавших и разрешений при этом не было. Позднее тот же источник привел слова губернатора: «Игорь Руденя: над территорией Тверской области ликвидировано еще 3 БПЛА. Мониторинг ситуации продолжается».

Массированные попытки украинцев атаковать беспилотниками регионы РФ продолжаются уже не первый день. Утром в субботу российское оборонное ведомство заявило о почти сотне дронов, сбитых в России только за сегодняшние ночь и утро. Больше всего — 64 — устранили над Белгородской областью. Еще 24 беспилотника уничтожили над Брянской областью.

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