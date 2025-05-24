Над российскими регионами сбили почти сто украинских беспилотников

Минобороны: Над регионами России за ночь и утро сбиты 94 украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурными средствами противовоздушной (ПВО) уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что больше всего дронов — 64 — сбили над территорией Белгородской области. Еще 24 беспилотника уничтожили над Брянской областью, по два — над Курской и Липецкой областями, и по одному — над территориями Воронежской и Тульской областей.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в промышленной зоне города Елец зафиксированы падения дронов. По предварительной информации, жертв нет. На месте работают оперативные службы. В городе сохраняется красный уровень угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.