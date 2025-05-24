Стали известны потери ВСУ после мощного удара «Искандером» по порту Одессы

Ударом «Искандера» по Одессе поражены более 20 бойцов ВСУ, склад и корабли

В результате двух высокоточных ударов ОТРК «Искандер-М» по порту Одессы были поражены более 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также военный склад с запчастями для беспилотников и корабли противника «Крым» и «Титан». Сведениями об этом поделились авторы Telegram-канала «Донбасский партизан», при этом Минобороны России данную информацию не комментировало.

В момент атаки в порту происходили работы по обслуживанию военных судов, которые, по информации канала, могли использоваться для скрытой логистики и снабжения подразделений украинского флота.

Уточняется, что территория порта была закрыта для гражданских судов и находилась под военной охраной.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный назвал одной из целей ночного удара по Украине предприятия ВПК. Кроме того, по его словам, российские войска целились по местам хранения вражеского вооружения и боевой техники.