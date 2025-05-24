Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:29, 24 мая 2025Россия

Суд отменил выдворение из России жительницы Дагестана Шоюбовой

Суд отменил выдворение жительницы Дагестана, братья которой погибли в зоне СВО
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Кассационный суд отменил решение о выдворении из России гражданки Азербайджана и жительницы Дагестана Фатмы Шоюбовой, два брата которой погибли в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Запир Алхасов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Шоюмбова, потеряв на СВО двух своих братьев, столкнулась с необходимостью поиска их тел, чтобы похоронить в Дагестане, и именно по этой трагической причине она не успела вовремя покинуть Россию.

«С радостью сообщаю, что история с выдворением Фатмы Шоюбовой, гражданки Азербайджана и этнической дагестанки, завершилась благополучно», — написал омбудсмен.

По его словам, очень важно, что после утраты родных людей и сложных жизненных ситуаций, Шоюбова укрепила веру «в институты правозащиты и торжество справедливости».

Ранее мать участника СВО из Тюмени не стали депортировать в Узбекистан. Наилю Портнову хотели выдворить из России из-за ошибки в документах — 30 лет назад чиновники в Узбекистане выдали ей паспорт с ошибкой в имени. Женщину освободили из центра временного содержания иностранных граждан. Решение о выдворении заменили на штраф в размере 20 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти Киева сообщили о новой тактике России при ночной атаке

    В российском регионе в результате атаки ВСУ оказался поврежден трубопровод

    Овечкин получил престижную награду НХЛ

    Медведев обратился к европейским политикам фразой «педикулезные свиньи»

    Появились подробности допроса россиянки по заказу убийства своей 12-летней дочери

    В Совфеде ответили на утверждение о юридическом существовании СССР

    Украинский пленный рассказал о странных наказаниях в ВСУ

    Суд отменил выдворение из России жительницы Дагестана Шоюбовой

    В Минобороны назвали число перехваченных над Белгородской областью БПЛА

    В США признали бесполезным масштабный проект Трампа против России и Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости