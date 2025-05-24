Суд отменил выдворение из России жительницы Дагестана Шоюбовой

Суд отменил выдворение жительницы Дагестана, братья которой погибли в зоне СВО

Кассационный суд отменил решение о выдворении из России гражданки Азербайджана и жительницы Дагестана Фатмы Шоюбовой, два брата которой погибли в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Запир Алхасов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Шоюмбова, потеряв на СВО двух своих братьев, столкнулась с необходимостью поиска их тел, чтобы похоронить в Дагестане, и именно по этой трагической причине она не успела вовремя покинуть Россию.

«С радостью сообщаю, что история с выдворением Фатмы Шоюбовой, гражданки Азербайджана и этнической дагестанки, завершилась благополучно», — написал омбудсмен.

По его словам, очень важно, что после утраты родных людей и сложных жизненных ситуаций, Шоюбова укрепила веру «в институты правозащиты и торжество справедливости».

Ранее мать участника СВО из Тюмени не стали депортировать в Узбекистан. Наилю Портнову хотели выдворить из России из-за ошибки в документах — 30 лет назад чиновники в Узбекистане выдали ей паспорт с ошибкой в имени. Женщину освободили из центра временного содержания иностранных граждан. Решение о выдворении заменили на штраф в размере 20 тысяч рублей.