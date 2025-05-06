Стало известно продолжение истории с депортацией матери российского участника СВО

72.ru: Мать участника СВО из Тюмени не стали депортировать в Узбекистан

Мать участника специальной военной операции (СВО) из Тюмени не стали депортировать в Узбекистан. Об этом сообщил зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Тюменской области Юрий Рябцев, пишет 72.ru.

Наилю Портнову хотели выдворить из России из-за ошибки в документах — 30 лет назад, еще до переезда в Тюменскую область, чиновники в Узбекистане выдали ей паспорт с опечаткой в имени.

Как пишет издание, на данный момент женщину освободили из центра временного содержания иностранных граждан. Решение о выдворении заменили на штраф в размере 20 тысяч рублей.

Помощник депутата Госдумы Константина Затулина и эксперт по вопросам миграции Людмила Лукашева прокомментировала ситуацию. По ее словам, вопрос о депортации матери бойца СВО еще может быть не закрыт, так как ошибка в паспорте по-прежнему не исправлена.

Ранее потерявшему руку и ногу на СВО военнослужащему из Узбекистана отказали в упрощенном получении российского гражданства. Его семье стали поступать угрозы.