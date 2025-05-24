Трамп захотел добиться от ЕС введения пошлин на китайские товары

WSJ: Трамп решил добиться от ЕС новых пошлин в отношении товаров из Китая

Президент США Дональд Трамп решил склонить Евросоюз к введению новых пошлин на товары из Китая. При выполнении этого условия он готов заключить торговое соглашение с ЕС, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

Администрация американского президента ждет от Брюсселя солидарности в вопросах торгового давления на Пекин, однако европейские лидеры в этом не заинтересованы, пояснили инсайдеры. Трампу все еще не удалось добиться от блока согласия на повышение тарифов на китайские товары, так как Китай является значимым рынком для экспорта продукции из ЕС.

В то же время президенту США удалось достичь прогресса в переговорах с Великобританией, сказано в публикации WSJ. После того как Лондон решился ввести пошлины на сталь из КНР, Вашингтон заключил с ним торговое соглашение. Также Трамп хочет добиться введения «антикитайских пошлин» от Японии и Кореи.

Ранее американский лидер пригрозил поднять тарифы для Apple. По его словам, компанию обложат пошлинами в размере 25 процентов за производство IPhone вне Штатов.

