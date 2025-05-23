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15:13, 23 мая 2025Экономика

Трамп пригрозил поднять пошлины для Apple

Трамп: Apple обложат пошлинами в 25 % за производство IPhone за пределами США
Вячеслав Агапов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Apple обложат импортными пошлинами в 25 процентов за производство IPhone за пределами США. Поднять тарифы пригрозил президент США Дональд Трамп.

По словам главы государства, он уже разговаривал с главой корпорации Тимом Куком и ждет, что смартфоны Apple, которые поступают на внутренний рынок, будут собираться на территории страны. Сборку необходимо вести не в Индии или где-то еще, подчеркнул Трамп.

«В противном случае, Apple должна будет заплатить США пошлину в размере не менее 25 процентов», — написал он на личной странице.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что перенос мощностей Apple из Китая в США невозможен, это утопия. По его словам, проблемой является поставка компонентов для техники.

Аналитик Дэн Айвз из инвестиционной компании Wedbush подсчитал, что, если iPhone начнут собирать в США, его цена вырастет в три раза. Если корпорация будет производить гаджеты на заводе в Западной Вирджинии или Нью-Джерси, цена устройства составит 3500 долларов. Даже если бы компания перевела в США только десять процентов производства, это стоило бы ей трех лет и 30 миллиардов долларов.

Чтобы компенсировать дополнительные расходы из-за тарифов президента США Дональда Трампа, Apple может поднять цены на iPhone, допускают источники The Wall Street journal (WSJ). Пока влияние тарифов на доходы компании довольно незначительно, и она предпочитает покрывать дополнительные расходы, связанные с пошлинами, но это вряд ли продлится вечно.

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