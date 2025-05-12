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13:58, 12 мая 2025Экономика

Смартфонам Apple предрекли подорожание

WSJ: Apple может поднять цены на iPhone из-за тарифов Трампа
Вячеслав Агапов

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Apple может поднять цены на iPhone, чтобы компенсировать дополнительные расходы из-за тарифов президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street journal (WSJ).

Как заявил аналитик Raymond James Срини Паджури, компания пока предпочитает покрывать дополнительные расходы, связанные с тарифами на товары, импортируемые в США. Но это вряд ли продлится вечно, предрек он.

Пока влияние тарифов на доходы компании довольно незначительно, отмечают эксперты — неделей ранее исполнительный директор Тим Кук заявил, что компания ожидает дополнительных расходов в размере около 900 миллионов долларов из-за тарифов в третьем финансовом квартале. Однако эти расходы пока компенсируют «определенные уникальные факторы» — а значит, в дальнейшем траты будут расти. По мнению Бена Рейтцеса из Melius Research, ущерб в 900 миллионов может как минимум удвоиться.

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Рыночная капитализация Apple снизилась более чем на 350 миллиардов долларов с момента объявления президентом Трампом новых тарифов 2 апреля. После публикации последнего финансового отчета акции компании упали на четыре процента, а потом еще на три — после новостей, что новый ультратонкий iPhone будет включать в себя «компромиссы», например, более короткое время автономной работы.

Кук уже предупредил, что компания предпринимает шаги, чтобы компенсировать снижение тарифов, в том числе, поставлять телефоны из Индии и Вьетнама. Но Apple будет сложно полностью отказаться от своей давней производственной базы в Китае, особенно в связи с планами оснастить новые телефоны более тонкими корпусами или сгибаемыми экранами. В долгосрочной перспективе повышение цен является наиболее вероятным сценарием, уверены аналитики.

В 2027 году американская корпорация Apple представит смартфон, корпус которого будет преимущественным образом изготовлен из стекла. «В основном стеклянный, изогнутый iPhone» окажется юбилейным: первый смартфон Apple представила в 2007 году. Как заявляют инсайдеры, флагманский смартфон не получит экранного выреза — «моноброви» или «динамического острова». Вместе с iPhone компания анонсирует свой первый складной телефон, умные очки и домашнего робота.

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