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12:53, 12 мая 2025Наука и техника

Apple выпустит стеклянный iPhone

Bloomberg: Apple представит изогнутый iPhone из стекла в 2027 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Американская корпорация Apple представит в 2027 году смартфон, корпус которого будет преимущественным образом изготовлен из стекла. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации инсайдера Марка Гурмана, компания намерена выпустить «в основном стеклянный, изогнутый iPhone». Таким образом, аппарат окажется юбилейным: первый смартфон Apple представила в 2007 году.

Также Гурман сообщил, что флагманский смартфон не получит экранного выреза — «моноброви» или «динамического острова». Вместе с iPhone компания анонсирует свой первый складной телефон, умные очки и домашнего робота. Последний девайс окажется умным ассистентом на основе искусственного интеллекта (ИИ).

«Я бы описал iPhone 15 Pro, который сейчас лежит у меня на столе, как "в основном стеклянный"», — отреагировал на сообщение Гурмана автор издания The Verge Уэс Дэвис. По его мнению, вероятно, новый смартфон Apple будет иметь корпус, стекло в котором образует «непрерывную петлю» вокруг устройства.

В начале мая известный инсайдер под ником Digital Chat Station заявил, что первый iPhone без экранного выреза появится уже в 2026 году. Полноэкранный смартфон лишится видимых фронтальной камеры и датчика Face ID — они будут спрятаны под стеклом.

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