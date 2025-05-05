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18:41, 5 мая 2025Наука и техника

iPhone лишатся экранного выреза

Digital Chat Station: Первый iPhone без выреза выйдет в 2026 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / File Photo / Reuters

В 2026 году компания Apple выпустит первый iPhone без экранного выреза. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

Специалист напомнил, что «монобровь» и «динамический остров» появились в экранах на смартфонах Apple в качестве компромисса. Однако он выяснил, что американская корпорация приготовилась разработать первый полноэкранный девайс без видимой фронтальной камеры и датчиков Face ID.

Digital Chat Station проанализировал цепочку поставок Apple и выяснил, что iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получат скрытую под дисплеем фронтальную камеру. Выход этих гаджетов ожидается осенью 2026 года. В свою очередь, iPhone 18 и 18 Air останутся с видимыми камерой и сенсором Face ID.

«Digital Chat Station имеет довольно хорошую репутацию, когда дело касается продуктов, связанных с Apple», — отреагировали на инсайд журналисты издания Appleinsider.

Первый смартфон Apple с «монобровью» — iPhone X — появился в 2017 году. В 2022 году в смартфонах iPhone 14 Pro и 14 Pro Max ее заменил экранный вырез Dynamic Island.

В начале мая авторитетный аналитик Мин-Чи Ко заявил, что осенью 2026 года Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Slim и свой первый складной смартфон. Выход iPhone 18 и 18e состоится в начале 2027 года.

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