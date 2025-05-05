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14:55, 5 мая 2025Наука и техника

iPhone будет выходить по-новому

Мин-Чи Ко: Apple изменит сроки выхода iPhone из-за выпуска складного смартфона
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Корпорация Apple изменит схему выпуска новых смартфонов в 2026-2027 годах. Об этом в своем блоге заявил авторитетный аналитик Мин-Чи Ко.

Инсайдеру стало известно, что компания поменяет сроки выхода смартфонов, начиная с осени 2026 года. Ожидается, что iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Slim выпустят в сентябре 2026-го. Также тогда же Apple анонсирует свой первый складной смартфон. Выпуск iPhone 18 и 18e ожидается уже в первой половине 2027 года.

Во второй половине 2027-го Apple анонсирует iPhone 19 Pro, iPhone 19 Pro Max, iPhone 19 Slim и второе поколение складного смартфона. Вероятно, базовые iPhone 19 и 19e компания представит в начале 2028 года.

Мин-Чи Ко объяснил, что Apple решила ориентироваться на китайских производителей, которые обычно разделяют выпуск обычных и флагманских смартфонов. Также с выпуском складного iPhone ассортимент смартфонов Apple увеличился, поэтому отпала необходимость представлять все новые устройства в один месяц или квартал.

В начале мая авторы проекта AppleTrack раскрыли детали iPhone 17 Air, который должен выйти осенью. Девайс должен получить 6,6-дюймовый дисплей и корпус толщиной всего 5,5 миллиметра. Также он лишится физического лотка под сим-карту.

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