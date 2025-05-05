Раскрыты особенности самого тонкого iPhone

AppleTrack: iPhone 17 Air получит корпус 5,5 миллиметров и новый порт USB-C

Авторы проекта AppleTrack раскрыли детали iPhone 17 Air, который должен выйти осенью. Ролик доступен на YouTube-канале медиа.

По информации инсайдеров, iPhone 17 Air получит 6,6-дюймовый дисплей и корпус толщиной всего 5,5 миллиметров. Для сравнения, толщина корпуса актуального iPhone 16 Pro составляет 8,25 миллиметра. Таким образом, 17 Air будет самым тонким смартфоном Apple.

Авторы AppleTrack отметили, что ради этого достижения инженерам Apple пришлось пойти на ряд компромиссов. Так, они изменили дизайн некоторых деталей и компоновку, чтобы разместить компоненты в тонком корпусе. Одной из особенностью iPhone 17 Air окажется порт USB-C, который будет расположен ближе к задней панели.

Также решетки динамиков получат всего два отверстия с каждой стороны, тогда как у актуальных смартфонов Apple их по пять с левой и правой сторон. Вероятно, ради экономии пространства дизайнеры и инженеры спроектировали аппарат только с одной камерой, а также удалили лоток для физической сим-карты.

Кроме того, iPhone 17 Air получит маленький аккумулятор, но время автономной работы устройства будет таким же, как у других смартфонов Apple. В заключении авторы рассказали, что устройство получит энергоэффективный модем C1, который ранее дебютировал в iPhone 16e.

В конце апреля известный инсайдер под ником Fixed Focus Digital рассказал, что Apple запланировала выход нового дешевого смартфона на мая 2026 года. Скорее всего, iPhone 17e будет стоить 599 долларов, или около 49 тысяч рублей.