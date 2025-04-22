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14:01, 22 апреля 2025Наука и техника

Раскрыты сроки выхода нового дешевого iPhone

Fixed Focus Digital: Дешевый iPhone 17e выйдет в конце мая 2026 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Корпорация Apple представит доступный iPhone 17e в мае 2026 года. Об этом в своем аккаунте на Weibo заявил известный инсайдер под ником Fixed Focus Digital.

Специалист заявил, что Apple поставила на повестку дня вопрос о налаживании линии опытного производства недорогих смартфонов. Источники раскрыли информацию, что в компании начнут раннее тестирование iPhone 17e. Также они указали на сроки выхода нового доступного телефона — конец мая 2026 года.

Fixed Focus Digital объяснил, что Apple намерена конкурировать с производителями смартфонов среднего класса в Китае, которые также выпускают свои модели в конце весны. К ним отнесли Xiaomi, Redmi и Vivo.

Журналисты издания MacRumors отметили, что за день до анонса iPhone 16 инсайдер Fixed Focus Digital заявил, что Apple начала работу над новым дешевым смартфоном. Судя по всему, специалист намекал на разработку iPhone 17e.

16e — новый смартфон Apple, оцененный в 599 долларов, или около 49 тысяч рублей. Аппарат получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 герц, чип A18, 8 гигабайт оперативной памяти, одинарную камеру разрешением 48 мегапикселей.

В середине апреля специалисты Counterpoint Research рассказали, что iPhone 16e оказался успешен в продаже. По их мнению, благодаря устройству за 599 долларов Apple впервые в истории завоевала глобальный рынок смартфонов в начале года.

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