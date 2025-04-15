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09:44, 15 апреля 2025Наука и техника

Apple впервые завоевала рынок смартфонов в начале года

CR: Apple впервые лидировала на рынке смартфонов в первом квартале с долей 19%
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Корпорация Apple лидировала на мировом рынке смартфонов в первом квартале 2025 года. Об этом сообщается в отчете аналитической компании Counterpoint Research (CR).

По оценке специалистов CR, в первом квартале года сегмент смартфонов вырос на 3 процента в годовом исчислении. Это связано с ростом продаж на развивающихся рынках и увеличенным спросом в Китае благодаря субсидиям. Аналитики подчеркнули, что Apple впервые в истории завоевала первое место на рынке смартфонов за первые три месяца года.

Доля американской компании составила 19 процентов. На втором месте с показателем 18 процентов разместилась Samsung, на третьем — Xiaomi, которая получила долю 14 процентов. Ниже расположились Vivo и Oppo. Отмечается, что в первом квартале 2024 и 2023 годов на рынке лидировала Samsung, тогда как Apple два года подряд занимала второе место.

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Главной причиной успеха Apple в начале 2025-го специалисты CR назвали выпуск недорогого iPhone 16e, который был положительно принят на развивающихся рынках. Девайс за 599 долларов, или около 50 тысяч рублей, хорошо продавался в Японии, Индии, на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии.

Специалисты Counterpoint Research предсказали, что в 2025 году продажи смартфонов снизятся. «Смартфоны, являясь продуктом первой необходимости, всегда будут иметь стабильные продажи, но экономическая неопределенность может заставить потребителей отложить свои покупки», — заключили эксперты.

В середине апреля стало известно, что на фоне отмены пошлин на смартфоны и электронику, ввозимые в США, производители гаджетов передумали поднимать цены на продукцию.

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