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11:41, 14 апреля 2025Наука и техника

Цены на смартфоны передумали поднимать

Поднимать цены на смартфоны передумали из-за отмены американских пошлин
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bruna Casas / Reuters

На фоне отмены пошлин на смартфоны и электронику, ввозимые в США, производители гаджетов передумали поднимать цены на продукцию. На это обратили внимание авторы ряда тематических медиа.

Журналисты издания SamMobile заметили, что президент США Дональд Трамп освободил смартфоны и прочие гаджеты от высоких пошлин. «Samsung и другие компании могут продолжать вести дела как обычно — по крайней мере, до введения новых пошлин», — прокомментировали ситуацию авторы.

Специалисты медиа отметили, что ввозимые в США смартфоны Samsung производятся во Вьетнаме — импорт из этой страны обложили 46-процентными пошлинами. Если бы ограничения сохранились, то Samsung, скорее всего, начала ввозить продукцию из Индии — пошлины на импорт из этой страны составляют 26 процентов. В материале говорится, что Samsung и прочие компании теперь вряд ли будут поднимать цены.

Авторы издания PhoneArena отметили, что от новых пошлин больше всего пострадал Китай, из которого в США ввозят свою продукцию почти все IT-гиганты, включая Apple. «С освобождением от тарифов смартфонов, компьютеров и другой электроники импорт из-за пределов США будет по-прежнему облагаться налогом по обычной фиксированной ставке 10 процентов», — заметили журналисты.

В материале PhoneArena говорится, что на пошлины оперативно отреагировал китайский производитель OnePlus, который поднял цену на умные часы Watch 3 с 329 до 499 долларов. «Теперь мы ожидаем, что цены вернутся к прежнему состоянию», — заключили авторы.

Ранее администрация Трампа исключила смартфоны и ряд другой техники из списка товаров, попадающих в список пошлин.

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