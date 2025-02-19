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19:18, 19 февраля 2025Наука и техника

Apple представила дешевый iPhone

Apple представила iPhone 16e с OLED-экраном и чипом A18 за $599
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: apple.com

Корпорация Apple представила новый смартфон iPhone 16e — самый дешевый в линейке актуальных iPhone. Об этом сообщается на сайте компании.

Девайс получил дизайн без кнопки Home и широких горизонтальных рамок. Смартфон вышел с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Apple A18, который используется в актуальных iPhone 16.

На задней панели гаджета расположена одинарная камера разрешением 48 мегапикселей. В компании рассказали, что заряда батареи телефона хватит на целый день работы. Отличительной особенностью аппарата от предыдущих гаджетов линейки стал порт USB-C.

Стоимость iPhone 16e в США составила 599 долларов, или около 55 тысяч рублей.

Предыдущий смартфон серии SE — третьего поколения — был представлен весной 2022 года. Оригинальный iPhone SE, который получил 4-дюймовый дисплей, чип A9 и камеру на 12 мегапикселей, вышел в марте 2016 года.

В конце февраля авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко предположил, что новый iPhone SE окажется бестселлером. Ко выяснил, что в 2025 году копания намерена продать больше 20 миллионов экземпляров.

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