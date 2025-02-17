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10:40, 17 февраля 2025Наука и техника

Предсказана популярность дешевого смартфона Apple

Мин-Чи Ко: Новый iPhone SE будет самым популярным дешевым смартфоном Apple
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко предположил, что новый iPhone SE окажется бестселлером. Об этом он заявил в своем X.

Специалист выяснил, что Apple запланировала продать больше 20 миллионов единиц дешевого смартфона в 2025 году. Если произойдет так, как предсказывает компания, то SE 4 поколения окажется самым популярным недорогим устройством линейки. Некоторые инсайдеры полагают, что iPhone SE будет стоить 499 долларов, или около 45 тысяч рублей.

Мин-Чи Ко рассказал, что в первой половине года Apple намерена продать 12 миллионов устройств — именно столько аппаратов заказала компания у поставщиков. Во второй половине в компании планируют реализовать еще 10 миллионов гаджетов. Ко полагает, что интерес к iPhone SE будет повышенным — девайс получит новый дизайн, поддержку работы с искусственным интеллектом (ИИ), фирменный модем Apple.

Анонс смартфона, судя по всему, состоится 19 февраля. Ранее глава корпорации Apple Тим Кук анонсировал презентацию гаджетов на эту дату, заявив, что IT-гигант представит «нового члена семьи». «SE — единственное устройство, ожидаемое в краткосрочной перспективе, которое заслуживает такого тизера», — оценили анонс Кука журналисты издания iDrop News.

Ранее в Bloomberg рассказали, что корпорация Apple намерена запустить сервисы ИИ для iPhone в Китае в мае. Партнером компании будет китайский IT-гигант Alibaba.

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