Apple назвала дату анонса iPhone SE

Apple проведет презентацию 19 февраля, где может представить iPhone SE 4

Глава корпорации Apple Тим Кук анонсировал февральскую презентацию гаджетов. Об этом Кук написал в своем X.

«Приготовьтесь встретить нового члена семьи», — заявил топ-менеджер, намекая на мероприятие, на котором должны показать новое устройство Apple. Также руководитель IT-гиганта написал, что презентация состоится 19 февраля и добавил хэштег #AppleLaunch. К сообщению приложена анимированная картинка с переливающимся разными цветами яблочком — логотипом Apple.

Журналисты издания The Verge уверены, что руководитель Apple назвал дату анонса нового поколения смартфона iPhone SE. Авторитетный инсайдер Марк Гурман ранее заявлял, что Apple покажет SE на второй февральской неделе, но компания представила только наушники с пульсометром.

Ожидается, что iPhone SE, который последний раз обновляли в 2022 году, получит дизайн в стиле современных смартфонов Apple, чип A18, поддержку работы с нейросетями, одинарную камеру разрешением 48 мегапикселей, порт USB-C.

Ранее стало известно, что Apple запустит свой сервис искусственного интеллекта (ИИ) в Китае с помощью Alibaba. Об этом заявил топ-менеджер китайской компании, но не назвал сроков запуска.