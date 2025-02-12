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15:55, 12 февраля 2025Наука и техника

Apple представила первые наушники с пульсометром

Apple выпустила спортивные наушники Powerbeats Pro 2, оснащенные пульсометром
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Apple

Американская корпорация Apple анонсировала Powerbeats Pro 2 — первые наушники бренда со встроенным пульсометром. Информация о модели появилась на сайте компании.

Powerbeats Pro 2 являются спортивным наушниками с новым чипом H2, влагозащитой IPX4, автономностью до 10 часов, режимами активного шумоподавления и прозрачности. Однако ключевой особенностью гаджета являются датчики контроля сердечного ритма, расположенные в каждом наушнике. Powerbeats Pro 2 оказались первой гарнитурой Apple со встроенным пульсометром.

В компании рассказали, что сенсоры анализируют кровоток и собирают данные о пульсе до 100 раз в секунду. Информация о замерах поступает в приложение «Здоровье». В промо-материале уточняется, что если владелец гарнитуры использует ее совместно с часами Apple Watch, то информация о сердечном ритме будет приоритетно поступать со смарт-часов. Стоимость Powerbeats Pro 2 в США составит 250 долларов, или около 25 тысяч рублей.

Журналисты издания MacRumors напомнили, что о выходе наушников со встроенным пульсометром ранее рассказывали инсайдеры. Так, весной 2023 года обозреватель Bloomberg Марк Гурман сообщал, что Apple запатентовала наушники с функцией измерения пульса. Вероятно, датчики для измерения частоты сердечных сокращений появятся в AirPods Pro 3, выхода которых ждут в конце 2025 года.

Ранее стало известно, что функции искусственного интеллекта (ИИ) принудительно включили на устройствах Apple после обновления. Сервис Apple Intelligence заработал на iOS, iPadOS и macOS.

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