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09:52, 13 марта 2023Наука и техника

Наушники Apple превратят в слуховой аппарат

Bloomberg: Apple добавит в наушники AirPods функции слухового аппарата

Фото: Thom Bradley / Unsplash

Наушники Apple можно будет использовать людям с потерей слуха. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам колумниста агентства Марка Гурмана, в американской компании намерены расширить возможности собственных наушников серии AirPods. Планируется обновить гарнитуру, чтобы та соответствовала требованиям устройств для людей с потерей слуха. Специалист предположил, что инженеры Apple фактически превратят AirPods в слуховой аппарат.

Марк Гурман отметил, что компания добавит новые возможности в свою гарнитуру в течение ближайшего года или двух лет. В материале говорится, что многие девайсы бренда имеют ориентированные на сохранение здоровья функции. В том числе, в наушниках AirPods есть опции, которые частично позволяют использовать девайс в качестве слухового аппарата. Однако, отметил автор, девайсы компании не сертифицированы в качестве медицинских устройств Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

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Колумнист рассказал, что американский IT-гигант имеет несколько патентов, связанных с использованием наушников в качестве медицинского прибора. В частности, Apple описывала применение скрытых в гарнитуру сенсоров, собирающих данные о пульсе и температуре тела.

В ноябре международная группа ученых протестировала популярные наушники Apple и сравнила их с медицинскими слуховыми аппаратами. По словам специалистов, потребительские беспроводные гарнитуры могут частично заменить медицинское оборудование для пациентов, у которых диагностировано ухудшение слуха.

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Андрей Ставицкий
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