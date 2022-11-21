Беспроводные наушники назвали заменой слуховому аппарату

iScience: наушники Apple можно использовать для замены слухового аппарата

Ученые увидели альтернативу дорогостоящим слуховым аппаратам — это наушники. Исследование был опубликовано в журнале iScience.

Международная группа ученых протестировала популярные наушники Apple и сравнила их с медицинскими слуховыми аппаратами. В ходе исследования авторы выяснили, что беспроводные гарнитуры могут частично заменить медицинское оборудование для пациентов, у которых диагностировано ухудшение слуха.

Специалисты пригласили 21 взрослого пациента с диагностированной потерей слуха — от легкой до умеренной степени. Участники исследования протестировали несколько наушников Apple и сравнили их с профессиональным слуховым аппаратом стоимостью 10 тысяч долларов, или около 600 тысяч рублей. Ученые выяснили, что дешевые AirPods 2 сложно назвать заменой слуховому аппарату, однако девайс может быть полезен для людей, имеющих небольшие проблемы со здоровьем. По словам медиков, более дорогие AirPods Pro можно использовать пациентам, имеющим серьезные проблемы со слухом.

В материале говорится, что функция Live Listen на AirPods Pro позволяет устранить посторонние шумы и увеличить громкость голоса собеседника. По словам соавтора исследования из Тайваня Йен-Фу Ченга, наушники не могут полностью заменить профессиональное оборудование, но способны облегчить жизнь слабослышащим. Специалист подчеркнул, что слуховые аппараты не пользуются большой популярностью из-за высокой стоимости и социальной стигматизации.

Ранее врач-отоларинголог Антон Ризаев заявил, что прослушивание музыки в наушниках на полной громкости приведет к повреждению внутреннего уха. Ризаев отметил, что проблемы со здоровьем могут спровоцировать также громкая музыка на концертах, стрельба из огнестрельного оружия, промышленное оборудование.