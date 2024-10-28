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20:17, 28 октября 2024Наука и техника

Раскрыты характеристики и цена iPhone SE

Новый iPhone SE с OLED-экраном и 8 гигабайтами памяти оценят в 499 долларов

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Компания Apple увеличит стоимость нового iPhone SE, но стартовая цена не превысит 500 долларов. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил известный инсайдер под ником Jukanlosreve.

Автор раскрыл все главные характеристики будущего недорогого устройства. По его информации, смартфон получит 6,06-дюймовый OLED-экран с частотой 60 герц и максимальной яркостью 800 нит. Также передняя панель, как и в других телефонах Apple, будет защищена стеклом Ceramic Shield.

Новый SE получит процессор A18, 8 гигабайт оперативной и минимум 128 гигабайт встроенной памяти. Как и предшественник, девайс выйдет с одинарной основной камерой — она будет иметь разрешение 48 мегапикселей. Передняя камера получит разрешение 12 мегапикселей.

Гаджет лишится кнопки Home, получит вырез с биометрическим сенсором Face ID, порт USB-C, влагозащиту по стандарту IP68, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

По информации Jukanlosreve, аппарат оценят в 499 долларов, или около 48 тысяч рублей. В настоящий момент самый доступный iPhone SE имеет 64 гигабайта встроенной памяти и стоит 429 долларов, или около 42 тысяч рублей.

Ранее авторитетный инсайдер Марк Гурман заявил, что в начале 2025 года компания Apple представит новое поколение смартфона iPhone SE. Девайс будет иметь экран с тонкими рамками без кнопки Home, биометрический сенсор Face ID и поддержку нейросети Apple Intelligence.

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      Андрей Ставицкий
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