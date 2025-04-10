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01:59, 10 апреля 2025Наука и техника

Подсчитана стоимость сборки iPhone в США

CNN: Если iPhone начнут собирать в США, его цена вырастет в три раза
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Если iPhone начнут собирать в США, его цена вырастет в три раза. Стоимость производства подсчитал CNN.

В публикации отмечается, что если корпорация Apple примет решение собирать свои iPhone на заводе в Западной Вирджинии или Нью-Джерси, цена устройства составила бы 3500 долларов. Об этом предупредил аналитик Дэн Айвз из инвестиционной компании Wedbush.

По словам Айвза, если бы компания перевела в США только десять процентов производства, это стоило бы ей трех лет и 30 миллиардов долларов.

Ранее Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов. Повышенные тарифы вступают в силу немедленно.

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