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15:20, 24 мая 2025Мир

В Британии заявили о стягивании российских войск к украинскому «городу-крепости»

Sky News: Россия стягивает войска к границе с Харьковской областью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Журналист Майкл Драммонд сообщил, что Россия стягивает войска к украинскому «городу-крепости» Харькову. В материале, опубликованном на сайте британского издания Sky News, говорится, что Москва может готовиться к новому масштабному наступлению на этом направлении.

По словам корреспондента, после освобождения Курской области более 50 тысяч российских военнослужащих сосредоточились на границе с Харьковской областью. Ссылаясь на аналитиков, он утверждает, что у Вооруженных сил России есть «четырехмесячное окно» для прорыва фронта, прежде чем погодные условия начнут ухудшаться.

«Налицо явная подготовка противника к активным наступательным действиям», — приводит издание слова начальник штаба 13-й оперативной бригады Андрея Помагайбуса.

В свою очередь, военный аналитик Sky News Майкл Кларк заявляет, что среди переброшенных к границе Харьковской области — бойцы элитных частей, в том числе подразделения ВДВ.

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