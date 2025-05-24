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08:09, 24 мая 2025Бывший СССР

В «Другой Украине» ответили на слова замглавы офиса Зеленского о войне с Россией

Бондаренко назвал провокацией заявление Верещук о войне с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Заявление заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о войне с Россией — очередная провокация. Такое мнение высказал руководитель Центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что Украине следует дружить с Россией, а не воевать с ней. «Будущее Украины, как процветающего государства, возможно только с Россией. Это предопределено исторически, как бы тому не противились те, кто сегодня захватил власть в Киеве», — отметил собеседник агентства.

Ранее Верещук заявила, что дети на Украине должны быть готовы к войне с Россией, потому что конфронтация между странами будет длиться столетиями. По ее словам, конфликт Киева и Москвы не закончится даже в случае перемирия.

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