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14:10, 24 мая 2025Мир

В Европе испугались возможного отказа Трампа от Украины

The Guardian: В Европе испугались, что Трамп откажется от Украины
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Европейские дипломаты испугались возможного отказа президента США Дональда Трампа от Украины в пользу экономического партнерства с Россией. Об этом сообщает газета The Guardian.

Согласно данным источника, в Европе испытали чувство подавленности и даже ярости после того, как узнали, в каком тоне происходил разговор Трампа с Путиным по телефону 19 мая.

Европейские лидеры надеялись, что Вашингтон введет новые «сокрушительные» санкции против России, однако теперь опасаются, что президент США выйдет из урегулирования конфликта.

При этом бывший американский дипломат, близкий к переговорам по Украине, призвал европейцев быть терпеливыми. Он отметил, что у Трампа есть интуиция в отношении переговоров и что он выбрал определенную тактику для достижения прекращения огня.

«Трамп искренне хочет прекращения огня и прекращения убийств. Он хочет взаимопонимания и хочет сказать налогоплательщикам США, что они не выбрасывают свои деньги на ветер», — заявил спикер.

Ранее в мае британское издание Unherd заявило, что после отказа США вводить санкции против России Киев попытается надавить на Европу и укрепить отношения с ней. Эксперты предположили, что такая тактика отдалит США и Европу друг от друга в отношении конфликта на Украине и ослабит единение НАТО.

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