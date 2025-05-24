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13:31, 24 мая 2025Экономика

В Германии оценили последствия для экономики от пошлин США

IW: Пошлины США могут обойтись Германии примерно в €200 млрд к концу 2028 года
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пошлины США против Европейского союза (ЕС) могут обойтись Германии примерно в 200 миллиардов евро к концу 2028 года. Последствия оценили в кельнском Институте германской экономики (IW).

«ВВП Германии в этом году снизится примерно на 0,1 процента, а затем ущерб будет значительно больше. В среднем в период с 2025 по 2028 год объем производства будет на 1,1 процента ниже, чем в сценарии без повышения тарифов», — объяснили в институте.

При этом если европейское объединение отреагирует соответствующими ответными пошлинами, существует риск ущерба в размере до 250 миллиардов евро.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал цель введения пошлин в 50 процентов против ЕС — он хочет добиться переноса производства в США. Он также похвастался тем, что в бюджет США поступает почти 12 триллионов долларов — по его словам, таких цифр не было ни у одного американского лидера.

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