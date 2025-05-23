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22:00, 23 мая 2025Экономика

Трамп назвал цель введения пошлин против ЕС

Трамп: Пошлины заставят европейские компании перенести производство в США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Francis Chung / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал цель введения пошлин в 50 процентов против Европейского союза (ЕС) — он хочет добиться переноса производства в Штаты. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

«Я не рассчитываю на торговую сделку с Европой. Либо компании переносят производство в США, либо будут платить», — сказал он.

Глава государства также похвастался тем, что в бюджет США поступает почти 12 триллионов долларов — по его словам, таких цифр не было ни у одного американского лидера.

Ранее стал известен возможный ответ Евросоюза на пошлины Трампа. По мнению кандидата экономических наук Николая Гапоненко, ЕС может ввести ответные пошлины в таком же размере.

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