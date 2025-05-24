Депутат Госдумы Шеремет: США должны дать оценку заявлениям Верещук о России

США должны отреагировать на заявления замглавы офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о войне с Россией, поскольку они обесценивают предложенные Вашингтоном мирные инициативы. С таким призывом выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Он выразил уверенность, что Верещук транслирует мысли Зеленского, который хочет продолжать создавать трудности России и устраивать террористические атаки. «США должны отреагировать на подобные заявления, так как выступали гарантом проведения мирных переговоров и настаивают на их скорейшей реализации», — сказал политик.

Он также призвал Верещук извиниться за свои высказывания, предупредив, что в противном случае заявления Киева о перемирии будут выглядеть как фарс.

Ранее Верещук заявила, что дети на Украине должны быть готовы к войне с Россией, потому что конфронтация между странами будет длиться столетиями. Она добавила, что конфликт Киева и Москвы не закончится даже в случае перемирия.