Экс-сенатор Ковитиди: Зеленский в отчаянии и может пойти на любые провокации

Президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в угол, и теперь он может пойти на любые провокации, чтобы затянуть или сорвать переговоры с Москвой. Об этом РИА Новости заявила экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Она напомнила, что за последние дни со стороны Киева наблюдается кратное увеличение числа атак — со вторника по пятницу Украины пыталась ударить по российским регионам 788 раз. Это показывает то, как отчаянно Зеленский пытается помешать дипломатическому урегулированию конфликта, заметила парламентарий.

«Зеленский — политический, финансовый и духовный банкрот с огромными долгами и неисполненными обязательствами. Кредиторы Зеленского требуют возврат вложенных средств, ситуация у него патовая: за полученные миллиарды на разжигание военного конфликта с Россией с него однозначно спросят», — заметила Ковитиди, добавив, что российским властям стоит внимательно следить за действиями Киева, так как сейчас от Зеленского следует ожидать чего угодно.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский продал все, что было у страны. В частности, речь шла о реализации сделки с США по недрам.