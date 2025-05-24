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16:43, 24 мая 2025Бывший СССР

Зеленского назвали продавшим все

Нардеп Дубинский о реализации сделки с США по недрам: Зеленский продал все
Дмитрий Воронин

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Владимир Зеленский продал все, что есть у Киева, написал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал запуск работы совместного с США фонда в рамках реализации «ресурсной сделки».

«Зеленский продал все — от Христа до земли и недр, ну и народом тоже поторговал, отправив на бойню», — подчеркнул нардеп. Также он указал на то, что секретные протоколы к сделке, как и в случае с «договором с британцами», общественности показаны не были.

В пятницу первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко объявила о начале работы фонда реконструкции по соглашению с американцами о недрах, подписанному 30 апреля, предусматривающему в том числе получение киевским режимом военной помощи от властей США в качестве их взноса.

Дубинский в январе 2021 года попал под санкции США и менее чем месяц спустя был исключен из пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Раде. В ноябре 2023-го его арестовали, обвинив в деятельности «по дискредитации имиджа Украины на международной арене» с целью ухудшить отношения Киева с Вашингтоном и усложнить вступление страны в Евросоюз и НАТО. Находясь под арестом, он остается оппонентом действующей власти.

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