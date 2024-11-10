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20:40, 10 ноября 2024Бывший СССР

С сайта Рады исчез законопроект о состоянии войны на Украине

Нардеп Дубинский: с сайта Рады исчез законопроект о состоянии войны на Украине
Дмитрий Воронин

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Находящийся под стражей по обвинению в госизмене оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский поручил направить спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку запрос об исчезновении с сайта парламента страны законопроекта об объявлении на Украине состояния войны. Об этом сообщается в Telegram-канале нардепа.

Как напомнил политик, документ был внесен президентом Украины Владимиром Зеленским 24 февраля 2022 года.

Дубинский в январе 2021 года попал под санкции США и менее чем месяц спустя был исключен из пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Раде. В ноябре 2023-го его арестовали, обвинив в деятельности «по дискредитации имиджа Украины на международной арене» с целью ухудшить отношения Киева с Вашингтоном и усложнить вступление страны в Евросоюз и НАТО. Об этом писало РБК.

Находясь в СИЗО, Дубинский выступает оппонентом действующего главы государства, добиваясь в частности проведения президентских выборов в связи с истечением полномочий Зеленского, а также обвиняя последнего в госизмене и создании преград для завершения конфликта на Украине

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