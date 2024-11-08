Депутат Рады заявил о планах подать на Зеленского заявление о госизмене

Депутат Рады Дубинский захотел подать на Зеленского заявление о госизмене

Арестованный на Украине депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о планах подать заявление на президента республики Владимира Зеленского, главу его Офиса Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова по обвинению в госизмене. Об этом он написал в своем Telegam-канале.

«Готовим заявление о госизмене Зеленского, Ермака и Татарова», — написал Дубинский.

Поводом для заявления он назвал действия по дискредитации избранного президента США Дональда Трампа и подрыв двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе и Сенате.

Ранее Дубинский высказал мнение, что Зеленский и Ермак будут создавать преграды для завершения конфликта. По словам парламентария, власти страны не интересует ничего, кроме самих себя, денег и гарантий безопасности.