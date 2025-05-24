В России предложили ввести тотальный запрет на кредиты для защиты от мошенников

МВД РФ предложило ввести тотальный запрет на кредиты для защиты от мошенников

В МВД обсуждается возможность введения тотального запрета на кредиты для граждан России с целью защиты от злоумышленников. Об этом в ходе киберфестиваля Positive Hack Days заявил заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов, его слова приводит РИА Новости.

«Уже много принято законов, которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита (...). Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и (...) индивидуальную разблокировку», — сообщил он.

Как утверждает Филиппов, данные меры буду восприняты положительным образом, так как у ведомства появится возможность «защитить всех».

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» появился сервис для защиты от аферистов. Он позволяет россиянам проверить кредитную историю, а также оформить самозапрет на выдачу кредитов.