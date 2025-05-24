В российском городе подожгли отдел полиции

В Петербурге произошел пожар в отделе полиции

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове произошел пожар в отделе полиции. Оьб этом сообщает Telegram-канал Shot.

Возгорание началось вечером 23 мая в угловой комнате отдельно стояшего здания на улице Кораблестроителей. По словам очевидцев, на улице раздалось громкое шипение, хлопок и звук разбитых стекол, после чего из окна на первом этаже начали вырываться языки пламени.

Полицейские самостоятельно справились с огнем. По предвательной версии, речь идет о поджоге — в здание могли бросить бутылку с зажигательной смесью.

Ранее житель Иркутской области поджег машину начальника Госавтоинспекции (ГАИ) после выписанного штрафа за пьяную езду. Сотрудники ГАИ остановили нарушителя, в отместку водитель пришел к дому полицейского, нашел его машину и поджег. Огонь смогли потушить очевидцы.