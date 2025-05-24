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00:44, 24 мая 2025Россия

В российском городе подожгли отдел полиции

В Петербурге произошел пожар в отделе полиции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Shot

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове произошел пожар в отделе полиции. Оьб этом сообщает Telegram-канал Shot.

Возгорание началось вечером 23 мая в угловой комнате отдельно стояшего здания на улице Кораблестроителей. По словам очевидцев, на улице раздалось громкое шипение, хлопок и звук разбитых стекол, после чего из окна на первом этаже начали вырываться языки пламени.

Полицейские самостоятельно справились с огнем. По предвательной версии, речь идет о поджоге — в здание могли бросить бутылку с зажигательной смесью.

Ранее житель Иркутской области поджег машину начальника Госавтоинспекции (ГАИ) после выписанного штрафа за пьяную езду. Сотрудники ГАИ остановили нарушителя, в отместку водитель пришел к дому полицейского, нашел его машину и поджег. Огонь смогли потушить очевидцы.

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